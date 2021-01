«FFP2 obligatorisch» : SBB-Kunden wundern sich wegen Hinweis auf medizinische Maskenpflicht in der App

In der SBB-App erscheint laut Lesern neu ein Hinweis, dass medizinische Masken in Zügen getragen werden müssen. Eine medizinische Maskenpflicht herrscht in der Schweiz zurzeit nicht. Die SBB erklärt, was es mit der Tragpflicht für medizinische Masken auf sich hat.