Weil Wagen fehlen - SBB lässt Passagiere trotz Billett nicht in den Nachtzug

Grund waren Zugausfälle wegen des Unwetters in Österreich.

Am HB Zürich kam es am Sonntag zum Streit zwischen Passgieren und SBB-Personal.

Die SBB liess am Sonntag Dutzende Passagiere trotz Billett nicht in einen Nachtzug.

Im Zürcher HB kam es am Sonntag zu unschönen Szenen. Die SBB liessen Dutzende Reisende trotz Billett nicht im Nachtzug nach Budapest fahren. Weil vier Wagen fehlten, gab es nicht genug Platz für alle.

Beim von den österreichischen Bundesbahnen betriebenen Nachtzug hatte es zu wenige Wagen gegeben, weil es wegen Unwetterschäden in Österreich zu Zugausfällen kam, wie ein SBB-Sprecher sagt. Alternativen hätten nicht eingesetzt werden können. Informiert wurden die Passagiere im Vorfeld nicht.

Explosive Stimmung

Nach einigem Zureden überzeugte das Personal die Passagiere, dass der Zug so nicht abfahren könne. Mit 30 Minuten Verspätung ging es dann ohne die Reisenden los, deren Wagen nicht gekommen waren. Die SBB organisierte laut einem Sprecher für 50 von ihnen innerhalb einer Stunde Übernachtungen in Zürcher Hotels. Zwei weitere, die in Sargans zusteigen wollten, wurden dort untergebracht.