Kritik an SBB: Rabatte nur für Ex-GA-Besitzer

Kritik wegen Aktion : SBB lockt Ex-GA-Besitzer mit Riesen-Rabatt – treue Kunden gehen leer aus

Pro Bahn Schweiz teilt mit: «Gerade beim Service public und bei fehlenden Konkurrenzanbietern sollten alle in den Genuss von Vergünstigungen kommen und nicht nur eine Auswahl.»

Ein Generalabonnement (GA) der SBB für die 2. Klasse kostet 3860 Franken pro Jahr. Weil während der Pandemie Homeoffice massiv an Bedeutung gewonnen hat, ging die Zahl der verkauften GA von rund einer halben Million auf knapp unter 400’000 zurück. Eine Frau berichtet gegenüber dem «Blick», dass auch sie zu jenen gehöre, die ihr GA nicht verlängert haben. Sie habe sich ein Auto gekauft und könne ihre Arbeitsstelle mit dem Velo erreichen.



Um den Verlust der Kundinnen und Kunden zu bremsen, hat die SBB Ende vergangenes Jahr einen Brief an ehemalige GA-Besitzerinnen und -Besitzer geschrieben, um die Vorteile eines Generalabonnements anzupreisen. Der Leiter des SBB Contact Center habe der betroffenen Frau auch gleich ein Angebot offeriert. Beim Kauf eines GA 2. Klasse würde sie «für kurze Zeit» einen Rabatt von 400 Franken erhalten. Einen Preisnachlass von stolzen 700 Franken gebe es beim Kauf eines GA 1. Klasse, wie es im Bericht weiter heisst.