Brand im Führerstand - Starke Rauchentwicklung bei Zug am Bahnhof Olten – Feuerwehr im Einsatz

Am Bahnhof Olten stieg am Freitagnachmittag starker Rauch aus einem Zug auf. Das berichtet ein News-Scout vor Ort. Betroffen war ein Regionalzug, der von Olten in Richtung Solothurn unterwegs gewesen war. Die offizielle SBB-App meldet «Rauchentwicklung am Zug».