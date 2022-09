Öffentlicher Verkehr: SBB macht 142 Millionen Verlust in der ersten Jahreshälfte

Die SBB schreibt auch in der ersten Hälfte dieses Jahres tiefrote Zahlen. Bis Ende Juni hat sie Verluste in der Höhe von 142 Millionen verzeichnet. Letztes Jahr waren es im ersten Halbjahr 389 Millionen – im gesamten Jahr 2021 jedoch 325 Millionen, wie die SBB in einer Medienmitteilung schreibt.