Um das Prüfverfahren abzukürzen - SBB-Mechaniker manipulierte Bremskontrollen

Die Tamedia-Zeitungen berichten von einem aufsehenerregenden Fall. Ein SBB-Mitarbeiter soll Bremskontrollen manipuliert haben. In seiner Rolle als Mechaniker in einer der Werkstätten der Bundesbahnen war er damit beauftragt Bremsen zu kontrollieren, bevor sie in Züge eingebaut wurden. Dabei hat der Mann über einen unbekannten Zeitraum falsche Messwerte in seine Berichte geschrieben.