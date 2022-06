Aussergerichtliche Einigung : Verbrechen belohnt - Bähnler ergaunern Millionen und dürfen das meiste behalten

Dieses Urteil sorgt für Aufsehen: Drei SBB-Mitarbeiter und ein befreundeter Bauführer erleichterten den Bahnbetrieb um über drei Millionen Franken – und dürfen den grössten Teil davon behalten.

Einen eigenen Swimmingpool in «bester Hanglage» über dem Bodensee für 60’000 Franken, die Renovation von Wohnhäusern, Harley-Davidson-Motorräder oder ein Porsche Cayenne: Die Liste der Luxusgüter, die sich drei SBB-Mitarbeiter und ein befreundeter Baufachmann ergaunerten, ist lang und kostspielig. Insgesamt soll das Quartett die Staatsbahn um 3,2 Millionen erleichtert haben – doch zurückzahlen müssen sie wohl nur einen kleinen Teil der Summe. Wie die Zeitungen der Tamedia-Gruppe schreiben, bleibt ihnen wohl auch der Gang ins Gefängnis erspart.

Möglich mache dies ein Deal mit der Bundesanwaltschaft, im Zuge dessen die fehlbaren Kollegen ihre Taten zugegeben und so ein abgekürztes Verfahren erreicht haben. Dies bedeutet, dass die Anklage im Gegenzug für ein Geständnis nicht alle Anklagepunkte beweisen muss und dafür eine Reduktion der zu erwartenden Strafe in Aussicht stellt.

Die Angeklagten im vorliegenden Fall kommen demnach mit bedingten Gefängnisstrafen von 18 bis 24 Monaten davon und erfahren auch finanziell Milde. So soll einer der vier, der allein über eine Million Franken abkassierte, nur gerade 250’000 Franken zurückzahlen und einen Teil der Verfahrenskosten tragen. Den Schaden hat also letztlich der Steuerzahler. Das Gerichtsverfahren, das demnach keine Überraschungen mehr bereithält, findet am kommenden Dienstag vor dem Bundesstrafgericht statt.