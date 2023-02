Frau stürzt im Zug, SBB haftet

Eine ältere Frau war in einem SBB-Zug auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz. Just in diesem Moment fuhr der Zug über eine Weiche, es gab eine ruckartige Bewegung und die Frau stürzte auf die linke Seite. Dabei brach sie sich den Schenkelhals­knochen. Der Unfall hat ein gerichtliches Nachspiel, wie die Zeitungen der Tamedia schreiben. Die Versicherung der Frau will, dass die SBB für die Behandlungskosten aufkommt. Kostenpunkt: 85’000 Franken. Die SBB weigert sich jedoch, es kommt zu einem Verfahren am Berner Handelsgericht.