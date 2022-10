Panne in Olten: SBB öffnet Türen auf falscher Seite

Die Türen des Zugs nach Basel öffneten sich am Donnerstagmorgen auf der falschen Seite.

Am Donnerstagmorgen öffneten sich am Bahnhof Olten die Türen eines Zuges auf der falschen Seite.

«Irgendetwas läuft da schief», dachte sich News-Scout I.O., als er am Donnerstagmorgen einen aussergewöhnlichen Vorfall beobachtete. Kurz nach acht Uhr öffneten sich nämlich die Türen des Intercity 61 nach Basel SBB auf der Seite der Gleise. Mindestens eine Person stieg daraufhin über die Gleise aus dem Zug aus.

«Nie Bahnanlagen betreten»

Martin Meier, Mediensprecher der SBB sagt: «Wir können den Vorfall bestätigen, die Türen wurden auf der falschen Seite geöffnet und nach kurzer Zeit wieder geschlossen.» Die entsprechenden internen Abklärungen seien am Laufen. «Solche Situationen kommen zum Glück nur äusserst selten vor.» In solchen Fällen solle man immer auf Durchsagen und Anweisungen des Personals warten und nie Bahnanlagen betreten, wenn der Zug nicht am Perron halte, da das Betreten von Bahnanlagen lebensgefährlich sei.