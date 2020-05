Personenverkehr

SBB passt Reorganisation an

Eigentlich hätten rund 200 Jobs von Bern nach Zürich verschoben werden sollen. Doch die SBB ging nochmals über die Bücher.

Ende April nahm SBB-Chef Vincent Ducrot Stellung zum Corona-Schutzkonzept in den Zügen.

Demnach sollten gemäss den Plänen vom Oktober 2018 rund 400 Arbeitsplätze an einen anderen Ort verlegt werden. Die meisten Änderungen hätten den Standort Olten betroffen. Rund 200 Jobs habe die Bahnorganisation von Bern und Zürich an den Kilometer Null der Bahnnation verschieben wollen, hiess es in der Zeitung.