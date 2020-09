Ausbau des Angebots : SBB plant Nachtzüge nach Rom, Barcelona und Amsterdam

Die SBB und ÖBB wollen das europäische Nachtzug-Angebot ausbauen. Anstatt sechs Linien sollen neu zehn Linien bedient werden, darunter die Destinationen Amsterdam, Barcelona und Rom.

Mit 19 Nightjet-Linien und acht weiteren Verbindungen mit Partnern betreibt die ÖBB das grösste Nachtzugnetz Europas. Davon umfasst das Netz in Kooperation mit der SBB ab der Schweiz sechs Linien und eine weitere Verbindung. Darauf aufbauend wollen die SBB und ÖBB das Angebot an Nachtzügen in Europa gemeinsam erweitern. Sie haben am 11. September eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.