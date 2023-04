Streik in Deutschland: SBB rät von Reise ab

In Deutschland wird am Freitag gestreikt.

Die Deutsche Bahn (DB) hat ihren Betrieb wegen des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) am Freitagvormittag «nahezu ganz eingestellt». Der Regional- und S-Bahn-Verkehr werde nach Ende des Ausstands um elf Uhr «sehr schnell» wieder nach Plan fahren, sagte DB-Sprecher Achim Stauss. Beim Fernverkehr dauere das aber länger. Hier sollen die Züge ab 13 Uhr «nach und nach» wieder fahren; mit Beeinträchtigungen sei aber bis in die frühen Abendstunden zu rechnen.

Auch Schweiz betroffen

Von den Streiks in Deutschland ist auch die Swiss betroffen. Wer am Donnerstag oder Freitag von Hamburg zurück nach Zürich fliegen will, sollte seinen Aufenthalt wohl besser noch um einige Tage verlängern. Die Flüge von Zürich nach Hamburg werden hingegen durchgeführt. Flüge von und nach Düsseldorf sind an beiden Tagen komplett gestrichen.