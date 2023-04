SBB stoppt Ausschreibung für Überwachungssystem an Bahnhöfen

Die Meldung schlug im Februar hohe Wellen: Die SBB möchte die grösseren Bahnhöfe mit Kameras ausstatten, die zur Gesichtserfassung fähig sind. «Ziel ist es, Daten in hoher Qualität zu beschaffen, mit denen Personenbewegungen an Bahnhöfen analysiert werden können», heisst es im entsprechenden Beschaffungsplan, über den der « K-Tipp » zuerst berichtete.

«Erhebliches Risiko für die Persönlichkeit der Passanten»

Wie die Piratenpartei Schweiz nun in einer Medienmitteilung schreibt, hat die SBB die Ausschreibung für das neue Überwachungssystem offenbar gestoppt – diesen Schritt begrüsse man. Ein Blick auf die Plattform Simap.ch (Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz) bestätigt, dass die am 3. Februar erfasste Ausschreibung für das neue «Kundenfrequenz-Messsystem» am 6. April gestoppt wurde.