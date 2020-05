Im Einsatz ab 2026

SBB, Thurbo und Regionalps ersetzen ausrangierte S-Bahn-Züge

Die neuen Züge sollen für die Schweiz, Österreich und Deutschland zugelassen sein. Die Beschaffung ist mit den Kantonen und dem Bundesamt für Verkehr abgestimmt.

Die Beschaffung erfolgt mehrstufig, wie die drei Bahnen am Montag mitteilten. Der Entscheid, welche Eisenbahnbauer zu einer zweiten Stufe der Ausschreibung zugelassen werden, soll demnach Ende 2020 erfolgen. Die Höhe des Bestellvolumens geben die Unternehmen aktuell mit 1,5 Milliarden Franken an.

Von den 194 Zügen sollen 106 an die SBB, 70 an das Ostschweizer Bahnunternehmen Thurbo und 18 an Regionalps gehen. Regionalps ist eine SBB-Tochter und betreibt den Regionalverkehr im Wallis.