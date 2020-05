Lockdown-Lockerung

SBB und Postauto wollen nicht Maskenpolizei spielen

Seit Montag sind wieder mehr Pendler unterwegs, die ÖV-Angebote werden hochgefahren. Ob die Maskenpflicht kommt, ist noch unklar.

Seit den ersten Lockerungen der Corona-Massnahmen am Montag sind wieder deutlich mehr Menschen unterwegs – insbesondere zu Stosszeiten i m öffentlichen Verkehr . Das zeigt ein Augenschein am Dienstagmorgen am Zürcher HB und am Bahnhof Stadelhofen: «Im Tram war es schwierig, die Distanz von zwei Metern einzuhalten», sagt etwa die 42-jährige Sarah (siehe Video). Die 35-jährige Christine ergänzt: «Der Platz wäre da, doch im ÖV hält sich kaum einer an die Abstandsregeln.»