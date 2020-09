Die Corona-Pandemie hat die Reisebranche stark verändert. Besonders die Aviatik leidet unter den Folgen der Pandemie. Die Anzahl internationaler Flüge ist stark eingebrochen. Den Airlines drohen weltweit Entlassungen, so auch der Swiss. Eine Erholung der Passagierzahlen erwartet die Airline frühestens 2024.

Da die SBB mit einem Personalmangel bei Lokführern zu kämpfen hat, will sie nun mit der Swiss zusammenspannen und erörtern, ob die Piloten bald anstatt im Cockpit in der Führerkabine der SBB-Züge Passagiere sicher von A nach B bringen könnten. Das schreibt die «Luzerner Zeitung» am Samstag.