ÖV im Aufschwung : SBB verkauft mehr GA – das hat der Benzinpreis damit zu tun

Die ÖV-Branche hat während der Pandemie gelitten. Die Zahlen der verkauften Generalabonnemente oder anderer Tickets sind massiv eingebrochen. Bis jetzt. Die SBB verzeichnet einen Aufschwung. 407’000 aktive GA sind laut SBB aktuell gemeldet. Tendenz steigend. Ist die Ölkrise schuld?

Thomas Ammann von Alliance Swisspass relativiert: «Der ÖV ist zu einem gewissen Grad auch abhängig von diesem Benzinpreis, da gerade im Strassen-ÖV viele Busse nach wie vor mit Benzin unterwegs sind.» Was jedoch der Kundschaft entgegenkommt, ist die Tatsache, dass die Preise nicht täglich angepasst werden. Sie sind stabil, sie bleiben gleich.

Der Mobilitätsforscher Thomas Sauter hingegen führt die steigenden Zahlen alleine auf die Corona-Lockerungen zurück. Und auch dort ist es eher darauf zurückzuführen, dass Leute wieder in den ÖV zurückkehren, es sind nicht «Neuverkehrer», die jetzt einsteigen. Sauter ist überzeugt, dass viele Autofahrerinnen und -fahrer nicht so schnell ihr bevorzugtes Fortbewegungsmittel aufgeben: «Ich glaube, da müsste diese Phase schon länger anhalten und die Benzinpreise müssten noch höher gehen, bevor wir da ein sehr starkes Signal in Richtung Umstieg senden.»