Minus 325 Mio. Franken – SBB fährt wegen Corona-Pandemie erneut einen riesigen Verlust ein

In den Verlust bereits eingerechnet ist die Unterstützung der öffentlichen Hand von 330 Millionen Franken.

Damit fällt der Verlust geringer aus als noch im Jahr 2020. In den Verlust bereits eingerechnet ist die Unterstützung der öffentlichen Hand von 330 Millionen Franken (Vorjahr: 277 Millionen Franken). In einer Medienmitteilung gibt die SBB Sparmassnahmen, höhere Erträge und grössere Unterstützung des Bundes als Gründe für die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber 2020 an.