Cybersicherheit: SBB von Hackerangriff getroffen – Kundendaten nicht betroffen

Wie die SBB in einem internen Mail an ihre Mitarbeiter schreibt, ist das Unternehmen am vorigen Wochenende Opfer eines Cyberangriffs geworden. Den Angreifern gelang es demnach, über E-Mails Schadsoftware zu verbreiten und in Teile des Unternehmensnetzwerks der SBB einzudringen.