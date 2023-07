Geldmangel: SBB warnt vor dramatischen Sicherheitslücken

Die Schweizer Bahnunternehmen fordern für den Betrieb und Unterhalt ihrer Infrastruktur 19,7 Milliarden Franken für die Jahre 2025 bis 2028 vom Bund. Doch weil der Bund sparen will, sollen nur gut 15 Milliarden fliessen, wie die «bz Basel» berichtet. Damit nimmt Bern bewusst in Kauf, dass eine «reale Abnahme der Substanzerhaltungsquote» eintreten könnte, also dass die Bahn bei der Erneuerung und Pflege ihrer Strecken noch weiter zurückfällt. Die Sicherheit sei dadurch aber nicht tangiert.

Die SBB sieht das allerdings ganz anders. Für sie fallen geplant nur noch 7,734 Milliarden an, weniger als bisher – und offenbar zu wenig, um die Sicherheit des Betriebs garantieren zu können. «Aus Sicht der SBB würden sich die latenten Sicherheitsrisiken auf ein kaum mehr akzeptierbares Niveau erhöhen, mahnt die Bahn in einem Bericht des Bundes zur Finanzierung des Bahnbetriebs. So hatte etwa die aus Sicherheitsgründen eilends angeordnete Sperrung der Margarethenbrücke in Basel im Juni den Verkehr in mehrere Stadtquartiere versperrt.