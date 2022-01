Omikron-Welle - SBB warnt vor Zugausfällen, weil ihr wegen Corona das Personal ausgeht

Die Omikron-Welle hat die Schweiz fest im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen schnellt in die Höhe. Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldete am Dienstag 20'742 neue Fälle binnen 24 Stunden. Zurzeit befinden sich in der Schweiz über 70’000 Personen in Isolation und über 30’000 in Quarantäne.



Die Zahl der krankheitsbedingten Ausfälle nimmt auch bei der SBB zu. Die Situation sei zunehmend angespannt. Teilweise bestünden keine personellen Reserven mehr, teilte die SBB am Dienstag auf ihrer Website mit. Zurzeit könne man das Fahrplan-Angebot noch fahren. Einzelne Zugsausfälle «infolge kurzfristiger Krankmeldungen» seien in den nächsten Tagen jedoch nicht ausgeschlossen.