SBB will mehr Geld vom Bund

7,7 Milliarden Franken will der Bund der SBB für die Periode von 2025 bis 2028 bereitstellen. Dieses Geld soll in die Infrastruktur fliessen und deren Betrieb sichern. Doch dieses Geld reicht der SBB anscheinend nicht, um den Erhalt zu gewährleisten. Sie fordert 9,3 Milliarden Franken, wie aus einem Schreiben an den Bund hervorgeht. Zwar wären dies 100 Millionen Franken mehr als in der laufenden Periode, bedingt durch die Teuerung aber sechs Prozent weniger, wie die «CH Media»-Zeitungen vorrechnen.