Prestigeprojekt klammheimlich beendet – SBB will mit App das Silicon Valley angreifen und scheitert ohne Beachtung

Damit wollte sie Google & Co. aus dem Silicon Valley konkurrenzieren. Doch das ging völlig in die Hose.

Mit an Bord war das Luzerner Start-Up Axon Vibe, das von einem «Frontalangriff aufs Silicon Valley» sprach. Fünf Jahre sollten die beiden Firmen zusammenarbeiten, die SBB beteiligten sich gar mit fünf Prozent an den Luzernern.

Klammheimlich eingestellt

Doch nun stellte die Bahn ihr Prestigeprojekt klammheimlich ein, wie die «Sonntagszeitung» schreibt. Laut einem SBB-Sprecher kam bereits Ende April das Ende der App. «Die SBB konzentrieren sich in Zukunft vermehrt auf das Kerngeschäft Bahn», sagt der Sprecher. Zudem zwinge Corona die SBB zu Sparmassnahmen. Ausserdem hat sie bereits Alternativen in der SBB-App integriert (siehe Box).

Die Smartway-App ist zwar gefloppt. Doch die SBB hat mittlerweile die Check-in-Technologie des Berner Start-ups Fairtiq in seine App integriert. Bei dieser startet und beendet man mit einem Wisch die Reise. Weitere vergleichbare Apps wie Smartway bieten die Plattformen Yumuv und Zürimobil. An Yumuv ist die SBB ebenfalls beteiligt.

Was die Bahn, die sich vollständig im Besitz des Bundes befindet, für den Flop bezahlt hat, verrät der Sprecher nicht. Laut Bericht arbeitete eine Handvoll Leute von Seiten der SBB am gemeinsamen Projekt. Bei dem Start-Up will die SBB Minderheitsaktionärin bleiben.