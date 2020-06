Stromschlaggefahr

SBB zügelt Nest mit jungen Störchen

Storcheneltern bauten ihr Nest zu nahe an Leitungen der SBB. Ein Video zeigt, wie das Nest versetzt wurde.

In Schwerzenbach ZH haben Storchenfamilien Nester auf den Masten von Übertragungsleitungen der SBB gebaut. Von dort haben sie einen guten Überblick über die Umgebung und können so rasch Futter für die Jungen finden. Doch eines der drei Nester befand sich zu nahe an den Leitungen – für die Vögel bestand laut einer Mitteilung der SBB Stromschlaggefahr.