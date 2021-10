Max. 2 Stunden – SBB-Zugpersonal will nicht mehr tagelang im «Rüttelzug» fahren müssen

Der Dosto der SBB stand in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Zuerst konnte Hersteller Bombardier den Zug nur mit erheblichen Verzögerungen liefern . Nach der Inbetriebnahme Ende 2018 kam es dann immer wieder zu technischen Störungen . Schon früh monierten zudem Passagiere die ruckartigen Bewegungen des Zugs. Bereits 2019 beschwerten sich die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter über gesundheitliche Probleme nach ihrem Dienst im Zug.

Die SBB und der Hersteller Alstom-Bombardier gelobten mehrfach Besserungen, doch offenbar sind Seitwärtsbewegungen und wackelige Stopps im Dosto noch immer ein Ärgernis. Das Zugpersonal will nun einen Antrag zur Beschränkung der Arbeitszeit im Zug einreichen. Statt bis zu acht Sunden pro Tag wollen sie nur noch maximal zwei Stunden darin unterwegs sein müssen. Dies zumindest so lange, bis die Probleme behoben werden, wie die Tamedia-Zeitungen berichten. Die Lage ist offenbar ernst. Ein Gewerkschaftsvertreter berichtet: «Kundenbegleiter, die mehrere Tage hintereinander in diesen Zügen im Einsatz sind, ermüden und brauchen vermehrte Ruhezeit.»