SC Bern: Der Club präsentierte den neuen Trainer Jussi Tapola

1 / 6 Jussi Tapola ist der neue Trainer des SC Bern. Claudio De Capitani/freshfocus Der Finne war jahrelang Coach von Tappara Tampere – mit viel Erfolg. IMAGO/All Over Press Finland 2023 gewann er mit dem Team auch die Champions Hockey League. IMAGO/TT

SCB-Trainer: darum gehts Der SC Bern hat seinen neuen Trainer Jussi Tapola vorgestellt.

Der 49-Jährige kommt mit viel Vorschusslorbeeren nach Bern.

Der Finne zeigte sich bei der Präsentation locker, aber zielstrebig.

Die Ausgangslage

Der SC Bern und seine Fans sehnen sich nach erfolgreichen Zeiten: In den letzten vier Jahren lief bei den Mutzen vieles nicht so wie gewünscht, der SCB wartet seit 2019 auf den 17. Schweizer Meistertitel. In jüngster Vergangenheit waren die Berner von einer erneuten Meisterschaft weit entfernt. Nun soll der erfolgreiche Finne Jussi Tapola für mehr Glanz und Erfolg sorgen.

Das ist der neue Trainer

Tapola wurde 2016, 2017, 2022 und 2023 mit Tappara Tampere finnischer Meister und gewann 2023 auch die Champions Hockey League. Seit 2012 war er bei Tappara tätig, nur in der Saison 2018/19 nahm er sich eine Auszeit und trainierte den chinesischen KHL-Club Red Star Kunlun. 2017 wurde er zu Finnlands Trainer des Jahres gekürt. Beim SCB unterschrieb der 49-Jährige einen Zweijahresvertrag.

So präsentierte sich der Finne

Am Montag wurde Tapola vom SCB vorgestellt. Wie es sich für die meisten Finnen gehört, beantwortete Tapola die Fragen der Medien auf Englisch – mit viel Selbstvertrauen und zumeist mit einem charmanten Lächeln. «Die Spieler müssen wissen, was wir wollen. Wir müssen uns kennen lernen, einen guten Teamspirit aufbauen, eine DNA kreieren», sagte Tapola. Der Finne fordert von seinen Spielern harte Arbeit, tägliches Training. Und: «Wir bleiben beim System und müssen gleichzeitig kreativ sein. Es ist ein Prozess. Wir müssen immer besser werden.» Hart spielen, eine gute Defensive stellen, schnell, kreativ, mutig, intelligent spielen – und dabei die Balance finden, das ist für Tapola der Weg zum Erfolg und das fordert er von seinen Spielern.

Das Credo des Trainers

Das ist das Credo Tapolas: immer besser werden. «Das kann für die Spieler hart sein, wenn sie gut spielen und der Coach sagt, es geht noch besser. Wir machen das, weil die Fans unser bestes Level sehen wollen. Wir müssen hart spielen, das ist Teil des Erfolgs.» Mit dieser Einstellung ist Tapola in Finnland gut gefahren, das will er den SCB-Akteuren eintrichtern. Er nimmt sich aktuell für jeden einzelnen Spieler Zeit und führt mit jedem Einzelgespräche von über einer Stunde. «Ich treffe die Spieler, spreche mit ihnen, das sind volle Tage für mich. Wir sprechen über ihre Karriere, was sie erwarten und was ich erwarte.»

Bringt Tapola den SCB zurück in die Erfolgsspur? Ja, mit dem Finnen geht es für die Mutzen wieder aufwärts. Da bin ich mir nicht so sicher. Nein, bei den Bernern stimmt so einiges nicht, der Finne ist auch kein Zauberer. Ist mir egal, ich bin HCD-Fan.

Darum wechselte er nach Bern

«Ich wollte in einen Club, der Chancen auf Siege hat. Wie der Club und das Team gebildet ist, verspricht Erfolg in der National League und der Champions Hockey League. Die Organisation denkt wie ich: Harte Arbeit ist der einzige Weg.» Tapola hofft, dass er denselben Erfolg wie in Finnland bringen kann. Mit Tampere hat er alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, er brauchte eine neue Challenge.

Das weiss er von der Schweiz

«Bern ist eine sehr schöne Stadt», sagt der Trainer gleich zu Beginn. Er hat in der Schule Deutsch gelernt, spricht mit den Spielern aber Englisch. Das «Bern German», also der Berner Dialekt, das werde dann schon noch kommen, sagt er überzeugt. Er selber sei schon in der Aare geschwommen, habe Berge und Seen gesehen. «Mein 15-jähriger Sohn sagte zu mir: ‹Alles ist so sauber.› Die Natur wird hier respektiert, es ist sicher und die Menschen sind freundlich hier.»

Das sagte der Sportchef

Sportchef Andrew Ebbett sagte, er sei sehr glücklich, dass Jussi hier sei. «Wir sehen das Spiel ähnlich, sind gut zusammen gestartet, wir wollen ein neues Kapitel einschlagen.» Als sich Ebbett auf die Suche nach einem neuen Coach machte, hatte er einige Punkte, die stimmen mussten. Diese hat Tapola nun alle erfüllt, das war neben dem Erfolg ein wichtiger Grund für die Verpflichtung. «Jeder hat eine Rolle und ist Teil des Teams, das gefällt mir. Wir wollen einfach aggressiv spielen, das begeistert mich.»