In der vergangenen Saison stand Oan beim St. Mirren FC in der höchsten schottischen Liga unter Vertrag. Djorkaeff hat das Fussballspielen im Blut: Sein Vater Youri gewann fast alles, was es zu gewinnen gab.

Der SC Kriens verpflichtet den französischen Mittelfeldspieler Oan Djorkaeff. Der 23-Jährige unterschrieb im Kleinfeld einen Vertrag bis im Sommer 2022. In der vergangenen Saison stand Djorkaeff beim St. Mirren FC in der höchsten schottischen Liga unter Vertrag. Ausgebildet wurde der Franzose im Nachwuchs von Saint-Étienne und spielte unter anderem in den Nachwuchsteams von Montpellier und Nantes. «Wir sind froh, dass wir mit Oan einen robusten Mittelfeldspieler für uns gewinnen konnten. Oan bringt zusätzliche Erfahrung ins Team, die wir mit unseren vielen jungen Talenten gut gebrauchen können», sagt SCK-Sportchef Bruno Galliker.

Oan Djorkaeff ist der Sohn von Youri Djorkaeff (52), der als Fussballer praktisch alles gewann, was es zu gewinnen gibt. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er Weltmeister (1998) und Europameister (2000), und mit seinen Clubs gewann er den damaligen Europapokal der Pokalsieger, den Uefa-Pokal, und war französischer Pokalsieger. In der Nationalmannschaft erzielte er an der Seite von Zinédine Zidane in 82 Spielen 28 Tore.