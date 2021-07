Drei Spieler positiv - SC Kriens muss Saisonstart wegen Corona-Fällen verschieben

Die Mannschaft des SC Kriens befindet sich in Quarantäne.

Der geplante Saisonstart am Sonntag gegen den FC Schaffhausen muss verschoben werden. Ein neuer Termin folgt.

Die 1. Mannschaft befindet sich derzeit in Quarantäne.

Der SC Kriens muss den Start in die neue Saison verschieben: «Drei Spieler der 1. Mannschaft des SC Kriens wurden positiv auf das Coronavirus getestet», teilte der Verein am Dienstag mit. Den betroffenen Spielern gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie befinden sich zu Hause in der Isolation.