Hollywood-Nachwuchs : Scarlett Johansson und Colin Jost erwarten ihr erstes gemeinsames Kind

Die Schauspielerin und ihr Ehemann Colin Jost erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Dies verriet der Komiker während eines Stand-Up-Auftritts.

Scarlett Johansson (36) und ihr Ehemann Colin Jost (39) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Zuvor wurde mehrmals spekuliert , ob Johansson nun schwanger sei oder nicht. Wann genau es soweit sein soll, ist nicht bekannt. Bei einem Stand-up-Auftritt im Ridgefield Playhouse in Connecticut sagte Jost am Wochenende: «Wir bekommen ein Baby, es ist aufregend», so eine Quelle im Publikum gegenüber «Page Six» .

Promo-Auftritte via Zoom

«Sie hat nicht viele Interviews gegeben oder Veranstaltungen besucht, um für Black Widow zu werben, was überraschend ist, da es sich um eine grosse Marvel/Disney-Veröffentlichung handelt und sie sowohl der Star als auch eine ausführende Produzentin ist», erklärte die Quelle gegenüber Page Six.

Stattdessen absolvierte die Oscar-nominierte Schauspielerin Promo-Auftritte via Zoom. So trat sie am 21. Juni virtuell in der «The Tonight Show» auf, um mit Jimmy Fallon zu plaudern - auffälligerweise nur von den Schultern aufwärts fotografiert - und tat später dasselbe in der Show von Seth Meyers.