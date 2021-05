MTV Movie & TV Awards - Scarlett Johansson ­wurde Opfer einer Schleimattacke

In der Kategorie «Best Kiss» konnten sich Madelyn Cline (23) und Chase Stokes (28) über den Preis für ihre Perfomance in der Netflix-Serie «Outer Banks» freuen. Auf der Bühne gaben die beiden auch gleich noch einmal zum Besten, wofür sie ausgezeichnet wurden. Hot!

In der Nacht auf Montag fanden in Los Angeles die alljährlichen MTV Music & TV Awards statt.

In Los Angeles stand der Sonntagabend ganz im Zeichen von Kino und TV. Der Musiksender MTV kürte bei den Movie & TV Awards erneut die besten Filme, Serien und Shows des vergangenen Jahres. Doch die rückten glatt in den Hintergrund, bei dem, was sich auf der Bühne alles abspielte: Komikerin Leslie Jones (53) führte durch den Abend, Madelyn Cline (23) und Chase Stokes (28) knutschten auf der Bühne, der verstorbene Chadwick Boseman sorgte für einen Gänsehaut-Moment und Schauspielerin Scarlett Johansson (36) für Lacher. In der Bildstrecke haben wir die besten Momente des Abends zusammengetragen.