«Das bringt mich auf die Palme»SCB-CEO Lüthi attackiert Berner Regierungsrat Schnegg heftig

Als die Berner Kantonsregierung am Sonntagabend entschied, Grossanlässe zu verbieten und nur noch maximal 1000 Zuschauer in die Stadien zu lassen, war die Schweiz geschockt. Die Sport-Verantwortlichen waren ausser sich – insbesondere diejenigen der Berner Clubs. So auch der CEO des SC Bern Marc Lüthi.

Dass die Clubs erst fünf Minuten vor der Bekanntgabe informiert wurden, sei «unanständig und schnodrig», so Lüthi. Und: «Uns ist in fünf Minuten die wirtschaftliche Existenz entzogen worden. Und ein gewählter Regierungsvertreter fand es nicht für nötig, mit seinem Volk zu reden. Das bringt mich auf die Palme.»

«Wir haben stets kommuniziert»

Weiter beklagte Lüthi, die wirtschaftlichen Folgen solcher Massnahmen würden zu wenig berücksichtigt. Er sagte: «Wir brauchen Support für jedes Spiel, weil wir unser Geld so nicht mehr selber verdienen können.» Und: «Sagt man uns, die gesellschaftliche Relevanz des Sports sei nicht gegeben, dann hören wir auf, dann machen wir unsere Betriebe zu.» Dass der CEO des SC Bern die Massnahme der Berner Kantonsregierung nicht versteht, wurde immer wieder ersichtlich. So warf er auch ein, dass der Kanton Bern in Bezug der Fälle nicht an der Spitze sei.