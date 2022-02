Marc Lüthi – SCB-CEO ist nach Gehirn-OP zurück – noch immer plagen ihn Angstzustände

Bern-CEO Marc Lüthi ist nach einer Operation am Gehirn und am Herzen zurück.

Ja, er kann wieder lachen. Doch überstanden sei die schwierige Zeit noch nicht, sagt Marc Lüthi selber. Der CEO des SC Bern hat sich körperlich von seinen Operationen am Gehirn und am Herzen erholt, psychisch ist er noch am Aufarbeiten. «Ich bin gesamtsaniert», sagt der 60-Jährige an einer Medienkonferenz. Er offenbart aber auch, dass er Angstzustände hat. Sie kommen nicht mehr so oft vor, aber sie sind noch da – zuvor seien sie alltäglich gewesen, nun noch einmal pro Woche: «Ich hatte Angst, nicht mehr aufzuwachen.» Doch beginnen wir von vorne.