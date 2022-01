SC Bern ist «im Seich» – das sagt Captain Simon Moser dazu

1 / 5 Beim SC Bern, um Captain Simon Moser, läuft es in der Meisterschaft aktuell schlecht. Urs Lindt/freshfocus Sechs Niederlagen in Serie mussten die Berner einstecken – die letzte gegen Leader Fribourg. Pascal Muller/freshfocus Es bleiben hängende Gesichter bei den Mutzen … Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Der SCB steckt ein weiteres Mal in der Krise, wie schon Ende Oktober.

Captain Simon Moser vergleicht die beiden Situationen.

Der 32-Jährige hebt keinen Mitspieler hervor. Sie alle hätten Fehler gemacht, so Moser.

Sechs Spiele hat der SC Bern in Serie zuletzt verloren. Schon wieder eine Berner Krise, ähnlich wie bereits Ende Oktober zu Beginn der Saison. Damals sagte Captain Simon Moser zur Situation: «Wir sind zu wenig konsequent in den Zweikämpfen. In der Defensive waren wir fahrlässig.» Und wie erklärt der 32-Jährige die aktuelle Baisse? « Es sind mehrere Baustellen, wir bekommen zu einfach Tore, die uns Punkte und Spiele kosten. Einige Niederlagen haben wir mit einem Tor Unterschied verloren, wir machen zu viele Fehler. »

Wie im Oktober ist der 16-fache Schweizer Meister aktuell in der Defensive anfällig. Dies bestätigt auch der Captain. Zudem sind viel Frust und Verunsicherung vorhanden. Die Spieler probierten Dinge, die sie nicht versuchen sollten. « Man will nach vorne helfen, statt konzentriert und mit Geduld dem System treu zu bleiben. So gibt es Puckverluste, so machen wir es dem Gegner leicht, zu Toren zu kommen », erklärt Moser.

Kein Mitspieler wird hervorgehoben

Nur, zwischenzeitlich waren die Mutzen ja auch erfolgreich. Weshalb läuft es denn nun wieder so mies? Es fehle an Konstanz, bei einzelnen Spielern, aber auch im ganzen Team, sagt Moser. Er selbst hatte vor drei Monaten bereits eine Teilschuld an der Misere auf sich genommen. Er sagte, er habe nicht allen aufzeigen können, wie wichtig es sei, an sich hart zu arbeiten.

Nun, dieses Problem besteht weiterhin. Moser: «Es passieren jedem Fehler. Ich bin auch immer noch am Lernen. Dass wir nun immer noch gleich weit sind, ist auch nicht gut für mich. Aber ich werde weiterhin jeden Morgen motiviert ins Stadion kommen und jeden Spieler dabei unterstützen, besser zu werden.» Für ihn sei zudem wichtig, keinen Mitspieler hervorzuheben, denn die Fehler passieren allen und das sei genau das Frustrierende dabei.

Die Partien des SCB vor den Olympischen Spielen Die Nati reist am 2. Februar nach Peking an die Olympischen Spiele. Bis dahin absolviert der SC Bern noch fünf Partien in der National League: Freitag, 21. Januar: Bern – Fribourg

Samstag, 22. Januar: Lugano – Bern

Dienstag, 25. Januar: Bern – Servette

Donnerstag, 27. Januar: Bern – Zug

Freitag, 28. Januar: Davos – Bern

Zuletzt verlor der SCB in Fribourg nach engagiertem Spiel 1:3. Am Freitag ist der Leader in der PostFinance-Arena zur Revanche zu Gast. Seit Februar 2020 haben die Berner das Zähringer Derby nicht mehr gewinnen können – warum nun gerade jetzt? « Jede Serie reisst einmal, wir sind im Zähringer Derby zuhause motiviert, wir sind vielen Leuten etwas schuldig und das muss uns bewusst sein », so Moser.

Aber: Der SCB muss am Freitag neben dem Captain, der krankheitshalber ausfällt, auf weitere elf Spieler verzichten. Diese fallen mit Verletzungen und «dank Corona- Isolation, Corona-Quarantäne und ganz normaler Grippe» aus, wie die Berner auf ihrer Website mitteilen. Die Mutzen nehmen das Zähringer Derby nun unter dem Motto «Jetzt erst recht!» in Angriff. Der SCB hat einige Junioren wie Ronny Dähler, Santiago Näf und Noah Fuss nachnominiert.

Direkte Playoff-Quali ist nicht realistisch

Zurück zu Moser: Der Berner hatte zu Beginn der Woche erfahren , dass er mit der Schweizer Nati an den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Das bedeutet dem 32-Jährigen sehr viel: « Für die Nati zu spielen freut mich immer, das noch an den Olympischen Spielen umso mehr. Jeder will da hin, das macht einen stolz. » Diese Nominierung gab ihm einen Schub, er war höchst motiviert.

«A ber dann kommt der Liga-Alltag. Da sind wir mit dieser Niederlagenserie im Seich. Da ist der Fokus dann schnell wieder auf dem SCB. » Nun gilt es für Moser und Co., vor der Nati-Pause und dem Highlight Olympische Spiele die letzten Spiele positiv zu gestalten. «Wir wollen nun einen guten Lauf hinbekommen und schauen, wie weit wir kommen. Aber die Pre-Playoffs sind aktuell realistischer als die direkte Playoff-Qualifikation», so Moser.