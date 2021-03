Die Schlussphase der Qualifikation wird immer kurioser. Nicht nur ist der EHC Biel wegen Corona-Fällen in Quarantäne. Nein. Die Swiss Ice Hockey League entschied auch, dass nun der Punkteschnitt für die Playoff-Teilnahme zählt. Dies, weil nicht mehr die Möglichkeit besteht, die Spiele nachzuholen (am Ostermontag muss die Qualifikation beendet sein).

Und wenn das nicht schon genug Wirrwarr wäre, meldet am Dienstag «Le Matin», dass die Abendpartie zwischen Bern und Genf-Servette nicht stattfinden kann. Nachdem ein weiterer Spieler des SCB bei PCR-Nachtests positiv auf Covid-19 getestet wurde, habe der Kantonsarzt entschieden, dass die heutige Partie verschoben werde, so das Medium.

Heisst: Der SC Bern, der auch um seine Vereins-Legende Max Sterchi trauert, wird wahrscheinlich zum fünften Mal in dieser Saison in Quarantäne geschickt. Sie wird bis am 4. April dauern. Und weil gemäss Liga-Protokoll danach ein Trainingstag vorgeschrieben ist, würden allen restlichen Qualifikationsspiele mit Beteiligung der Berner ausfallen. Kurz: Der SCB wäre erst im Pre-Playoff, das am 7. April beginnt, wieder einsatzbereit. Und: Die Pre-Playoff-Teilnahme hätten die Berner sicher. Zu wenig hoch ist der Punkteschnitt der Clubs am Tabellenende.