Knall in der National League : SC Bern schnappt sich Davos-Sportchef Raeto Raffainer

HCD-Sportchef Raeto Raffainer (39) verlässt die Bündner per sofort und schliesst sich Liga-Konkurrent SCB an. Dort wird er Vorgesetzter von Sportchefin Florence Schelling (31).

Der SC Bern reagiert auf die sportliche Talfahrt. Die neue geschaffene Stelle des CSO (Chief Sport Officer) soll den Aufschwung bringen. Und die offene Position in der Geschäftsleitung wird gleich prominent besetzt. Die Mutzen angeln sich Davos-Sportchef Raeto Raffainer (39), der die Bündner per sofort verlässt.

«D er Verwaltungsrat hat beschlossen, dem Sport auch auf Stufe der operativen Geschäftsleitung mehr Gewicht zu verschaffen », heisst es in einer Medienmitteilung des SCB. In seiner neuen Funktion soll Raffainer CEO Mark Lüthi rapportieren und amtet zeitgleich als Vorgesetzter von Florence Schelling (31). Diese werde ihre Funktion als Sportchefin beibehalten, so Lüthi.