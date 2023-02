National League: SCB-Star Chris DiDomenico streitet in Katakomben weiter

SCB-Provokateur ist auch neben dem Eis heiss

Dreimal hatten die Berner zuletzt hintereinander verloren, als Biel am Samstag zu Gast war. Ein wichtiges Berner Derby stand an. Es wurde heiss, richtig heiss. Am Kochen war wie so oft SCB-Star Chris DiDomenico. Er erzielte das 1:0 (9. Minute), provozierte in Richtung Bieler Spieler und Fans. In der 57. Minute machte er mit dem 3:0 alles klar, zwei Minuten später ging es dann drunter und drüber. Der Kanadier und Yannick Rathgeb gaben sich Saures, beide kassierten eine Spieldauerdisziplinarstrafe.