SC Bern: Raeto Raffainer gefeuert, Marc Lüthi übernimmt

Die Saison des SC Bern war nicht erfolgreich. Zwar schafften die Berner den Sprung in die Playoffs. In diesen scheiterte der SCB aber im Berner Derby klar an Biel 2:4. Daraufhin verging nicht viel Zeit und der SC Bern gab bekannt, dass der Club und Trainer Toni Söderholm nicht gemeinsam in die Zukunft gehen werden. Söderholm folgte in Bern Mitte November 2022 auf Headcoach Johan Lundskog.