Damien Brunner teilt nach 1:2 gegen die ZSC Lions aus

Sportchef Sven Leuenberger sagte dazu: «Um der Mannschaft neue Impulse zu geben, haben wir uns für einen vorzeitigen Trainerwechsel entschieden. Statt erst in der nächsten Saison übernimmt Marc Crawford per sofort.» Am Sonntag folgte dann die erste Partie mit Crawford an der Bande. Gegen den EHC Biel gab es einen knappen 2:1-Erfolg.