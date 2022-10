Los Angeles : Schach-Grossmeister Hans Niemann soll über 100-mal betrogen haben

Der umstrittene Schach-Grossmeister Hans Niemann, dem Weltmeister Magnus Carlsen zuletzt offen illegale Methoden unterstellt hat, soll in mehr als 100 Online-Partien betrogen haben.

Der Schach-Weltverband hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass er eine Untersuchungskommission einsetzen wird.

Der erst 19-jährige Schach-Grossmeister Hans Niemann soll im grossen Stil betrogen haben. Das geht aus einem Untersuchungsbericht des Portals Chess.com hervor, über das das «Wall Street Journal» am Dienstag berichtete. Der 19 Jahre alte US-Amerikaner soll demnach um ein Vielfaches häufiger betrogen haben als bei den zwei Gelegenheiten als Zwölfjähriger und 16-Jähriger, die er zuletzt selbst eingeräumt hatte.

Nach Angaben des WSJ hat Niemann die Anschuldigungen in dem Bericht zugegeben und wurde für einige Zeit von der sowohl bei Amateuren wie auch Schach-Grossmeistern beliebten Seite ausgeschlossen. Den Angaben zufolge hat Niemann zuletzt 2020 betrogen und das auch bei Turnieren, in denen es um Preisgelder ging.

Schachweltverband leitet Untersuchung ein

Carlsen wirft seinem US-Kontrahenten Betrug vor: «Ich glaube, dass Niemann – auch in letzter Zeit – mehr betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat.» Anfang September war es zum ersten Vorfall zwischen beiden gekommen. Beim Sinquefield Cup in St. Louis verlor der Superstar überraschend gegen Niemann und zog sich erstmals in seiner Karriere von einem Turnier zurück.