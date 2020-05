«Unzählige Hundesäckli» in Horw LU

Schacht ist wegen Hundehalter voller Kot-Säckli

Betroffen ist ein Schacht an der Seeblickstrasse in Richtung Hergiswil.

Die Gemeinde hofft nun, dass die Verursacher ihre Hundekot-Säckli in Zukunft in die Abfalleimer werfen, damit keine baulichen Massnahmen ergriffen werden müssen.

In einem Schacht in Horw LU schwimmen unzählige Hundesäckli, die dort illegal eingeworfen geworfen wurden.

«Hier hat ein Herrchen oder Frauchen etwas nicht verstanden», schreibt die Gemeinde Horw in ihrer neusten Ausgabe des Informationsmagazins «Blickpunkt» und auf Facebook. Gemeint ist damit ein oder mehrere Hundehalter, die für ihre Hundekot-Säckli am Ende der Seeblickstrasse in Richtung Hergiswil einen Schacht als Entsorgungsstelle missbrauchen. Auch auf Facebook macht die Gemeinde ihrem Ärger über das Problem Luft.