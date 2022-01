Bücherschrank Weinfelden – «Schade, dass es so ausgenützt wird»

Im offenen Bücherschrank in Weinfelden TG dürfen Bücher gratis mitgenommen und gebracht werden. Am Donnerstag wurde die kleine Bibliothek jedoch mit säckeweise Bücher vollgestellt aufgefunden.

Seit rund sechs Jahren steht in Weinfelden ein offener Bücherschrank in einer alten Telefonkabine. «Es ist eigentlich wie eine kleine Bibliothek, die dauerhaft geöffnet ist», sagt Valentin Hasler, Stadtrat und Präsident der Kulturkommission Weinfelden. Das Prinzip ist ganz einfach: Bücher können gratis mitgenommen und gebracht werden. Sie sollen aber in einem guten Zustand sein und ein breites Publikum ansprechen.

Am Donnerstag war der in der Regel ordentliche Bücherschrank kaum mehr wiederzuerkennen. Mit säckeweise Bücher wurde er vollgestellt. Auf Facebook sorgt ein Foto des vollgestellten Bücherschranks für regen Gesprächsstoff. «Trockenblumen und Aufklärung, interessante Lektüre», schreibt ein Nutzer. Eine Nutzerin findet: «Schade, dass es so ausgenützt wird.» Jemand meint: «Es gäbe auch noch die Altpapiersammlung.»

In einem solchen Ausmass noch nie vorgekommen

In den letzten Jahren sei es hin und wieder mal vorgekommen, dass jemand grössere Mengen an Büchern deponiert habe. «In einem solchen Ausmass ist das jedoch noch nie vorgekommen», sagt Hasler. Es dürfen gerne Bücher im Schrank deponiert werden. «Die Idee ist aber nicht, dass Bücher gratis oder sackweise entsorgt werden», so Hasler.

Mittlerweile wurde die kleine Bibliothek wieder aufgeräumt. Die Bücher wurden vom Werkhof Weinfelden entsorgt. Angst, dass der offene Bücherschrank wieder verschwinden werde, müsse man nicht haben. «Ich denke, das wäre die falsche Reaktion», sagt Hasler. Eigentlich funktioniere das ganze System auch dank zwei ehrenamtlichen Betreuerinnen sehr gut. Manchmal müsse den Leuten nur wieder in Erinnerung gerufen werden, was die Idee dahinter sei.

