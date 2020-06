Corona-Fragebogen

«Schade, dass man das Lachen der Mitmenschen nicht mehr sieht»

Heute mit Sina Frei (22), Schweizer Mountainbike-Hoffnung und U-23-Weltmeisterin 2019.

Wie sehr beschäftigt Sie das Coronavirus?

Klar hat mich Covid-19 am Anfang sehr beschäftigt, da die ganze Saisonplanung auf den Kopf gestellt wurde. Die Gesundheit ist die Grundlage für meinen Beruf.

Wie sah während der verschiedenen Coronavirus-Phasen im März, April und Mai Ihr Training aus?

Ich hatte das Glück, dass es bei uns in der Schweiz ja keine komplette Ausgangssperre gab, und so konnte ich mein Training in der Natur trotzdem durchführen. Darüber war ich unheimlich froh. Selbstverständlich habe ich alleine trainiert, und ich ging nicht zu viel Risiko ein.