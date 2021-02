Ueli Maurers Verzicht auf die zweite Impfdosis bringt Wissenschaftler in Rage.

Ueli Maurer hat nach eigenen Angaben auf die zweite Impfdosis verzichtet. Er sei so zäh, die erste Impfung sei schon «fast zu viel gewesen», sagte der SVP-Bundesrat am Freitag in einem Live-Stream seiner Partei auf Youtube (siehe Video oben).