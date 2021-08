Velofahrer hassen Velostreifen - «Schade für die Arbeit und Farbe»

In der Gitterlistrasse in Liestal BL gibt es einen neuen Veloweg.

Eine Userin auf Facebook postet in die Facebook-Gruppe «Liestal vernetzt» ein Bild, auf dem Bauarbeiter in der Gitterstrasse in Liestal BL einen neuen Veloweg auf die Strasse anbringen. Über den Sinn und Unsinn des Velostreifens wird in der Facebook-Community diskutiert. Bei Velofahrern hält sich die Begeisterung in Grenzen. Sie fürchten sich vor der Vorstellung gegen eine überraschend aufgehende Autotür zu fahren. Denn: Der Veloweg grenzt direkt an eine Reihe von Parkplätzen.