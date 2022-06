Reaktionen auf Alkohol-Nein: «Die Resultate sind eine Klatsche für die Migros»

Am Donnerstag ist es Gewissheit: In der Migros wird auch in Zukunft kein Alkohol verkauft. Der Entscheid fiel dabei überraschend deutlich aus. Wie reagiert die Schweiz darauf?

Darum gehts

Die Migros-Genossenschafterinnen und -Genossenschafter haben eine klare Wahl getroffen: In allen zehn regionalen Genossenschaften stimmten sie dafür, in den Migros-Supermärkten weiterhin keine alkoholischen Getränke anzubieten. Die Supermärkte, Restaurants und Take-aways bleiben in allen zehn Genossenschaften auch künftig alkoholfrei. Die schweizweiten Reaktionen fallen nach dem Entscheid mehrheitlich positiv aus.

«Klares Votum für mehr Gesundheit und Prävention»

So begrüsst etwa das Blaue Kreuz das Nein. In einer Medienmitteilung schreibt die Selbsthilfeorganisation: «Mit der Ablehnung des Alkoholverkaufs in der Migros hat sich die Bevölkerung zum zweiten Mal in diesem Jahr klar für die Gesundheitsprävention ausgesprochen. Jetzt müssen die Behörden Jugendschutz und Prävention stärken.»

Philipp Hadorn, Alt-Nationalrat und Präsident des Blauen Kreuzes Schweiz, sagt, mit dem Nein «hat die Schweizer Bevölkerung, nach der Volksinitiative ‹Kinder ohne Tabak›, innert weniger Monate ein klares Votum für mehr Gesundheit und eine stärkere Prävention abgegeben».

Auch die EVP begrüsst das Abstimmungsresultat. Die EVP-Präsidentin des Kantons Bern Christine Schnegg spricht von einem «Aufsteller des Tages». In einer Medienmitteilung lobt die Partei, die Migros «bleibt ihrer sozialen Verantwortung treu».

Anders sieht es bei den Liberalen aus. Der Präsident der Jungfreisinnigen Sektion ZH Unterland, Fabian Grau, twittert, das Alkoholverbot in der Migros sei eine «Schande für die Schweiz». Grau kritisiert, durch die Entscheidung werde «die freie Wirtschaft blockiert».

«Die Resultate sind eine Klatsche für die Migros»

Die Kundinnen und Kunden haben nach der Abstimmung gemischte Worte für den Grossverteiler übrig. Ein Twitter-User kommentiert: «Die Resultate sind eine Klatsche für die Migros!» Die Führungsetage der Migros bezeichnet er als «realitätsfern und abgehoben». Auch ein anderer User findet es «peinlich, dass die Migros ihre Kunden und Mitglieder so schlecht einschätzen kann».

Zahlreiche Userinnen und User loben jedoch die faire und transparente Abstimmungskampagne. Eine Userin freut sich auf das alkoholfreie NON-Bier, das nun ab 2023 in den Migros-Filialen angeboten werden soll. «Mit dem neuen NON-Bier werden wir auf Euch anstossen», schreibt sie.

Einen anderen hat die Abstimmung gar inspiriert, sich «der Migros-Genossenschaft als Mitglied anzuschliessen». Nur wenige bedauern, dass die Migros auch in Zukunft keinen Alkohol verkaufen will. «Schade, ich hätte mich auf das Migros-Bier ‹Oui› gefreut», schreibt einer von ihnen. Dieses alkoholhaltige Bier wäre bei einem Abstimmungs-Ja in die Verkaufsregale aufgenommen worden.