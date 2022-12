Basel: «Schade, kommt eine Bank rein»

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich möchte in Basel einen zweiten Turm bauen. Am Mittwoch präsentierte die mächtigste Finanzinstitution der Welt ihre Pläne erstmals der Öffentlichkeit. 107 Meter hoch soll der grosse Bruder des «Tower of Basel» werden. Anders als der markante Rundbau aus den 1970er-Jahren, der damals als stilgebend galt, soll der Neubau kantig werden. Zumindest in der Farbgebung ähneln sich die beiden Bauten im Entwurf aus der Feder des chilenischen Studios Elemental und der Basler Architekten Nissen Wentzlaff.