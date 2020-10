Ex-Covid-Patient «Schadenfreude über Trumps Ansteckung ist fehl am Platz»

In einer Video-Ansprache gibt sich US-Präsident Donald Trump (74) optimistisch. Er werde hoffentlich bald zurück sein. Gleichzeitig sagte er aber auch: «Die wahre Prüfung steht noch bevor.» Laut einem Medienbericht soll er sogar gefragt haben, ob er nun sterben müsse.

In einer ähnlichen Situation wie Trump befand sich Anfang März Marco Solari (76), Präsident des Filmfestivals Locarno. Er verspürte am 5. März, einem Donnerstag, erste Corona-Symptome, am 10. März kam er ins Spital, schliesslich auf die Intensivstation.