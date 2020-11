Schadet die Start-Stopp-Automatik dem Anlasser?

Frage von Paul ans AGVS-Expertenteam:

Antwort:

Die Lager und die elektrischen Kontakte des Anlassers beispielsweise sind entsprechend robust ausgeführt. Und auch die Starter-Batterie weist eine grössere Kapazität und eine spezielle Bauweise auf. Zum Einsatz kommen entweder sogenannte EFB- (Enhanced Flooded Battery) oder AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat). Diese Batterien sind besonders zyklenfest, das heisst, sie verkraften problemlos auch mehrere Startvorgänge in kurzer Zeit hintereinander. Bei AGM-Batterien ist der Elektrolyt, also die Flüssigkeit zwischen den positiven und negativen Polplatten, in einem Glasfaservlies gebunden; das macht diese Batterie zudem besonders resistent gegen Erschütterungen.

Um die Starterbatterie nicht zu stark zu belasten beziehungsweise zu entladen, funktioniert das Start-Stopp-System nur ab einer gewissen Aussentemperatur. Je nach Fahrzeug liegt diese wenige Grad unter oder über dem Gefrierpunkt. Und natürlich wird die Start-Stopp-Automatik nur aktiviert, solange die Starterbatterie ausreichend geladen ist, was durch entsprechende Sensoren an der Batterie überwacht wird. Eine Beschädigung des Verbrennungsmotors aufgrund häufiger Kaltstarts durch das Start-Stopp-System wird auch vermieden. Dazu überwacht die Elektronik die Temperatur des Verbrennungsmotors beziehungsweise des Kühlwassers und deaktiviert das Start-Stopp-System so lange, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist. Egal ob mit oder ohne Start-Stopp-System, ein qualitativ hochwertiges und gemäss Herstellerangaben regelmässig erneuertes Motorenöl hilft in jedem Fall dabei, den Verbrennungsmotor vor vorzeitigem Verschleiss zu schützen und erleichtert dank Reduktion der Reibung den Startvorgang.