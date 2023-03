Schadet das Schnellladen der Batterie einem Elektroauto?

Frage von Ralph ans Viva-Expertenteam:

Ich denke über den Kauf eines Elektroautos nach und bin irritiert, was man so alles zum Thema Batterie hört. Etwa, dass dauerndes Vollladen sowie Schnellladen auf Reisen den Akku kaputt macht. Was stimmt davon?

Antwort:

Es gibt drei Grundregeln, wie sie Experten – zum Beispiel jüngst der Autogewerbeverband (AGVS) in einer Pressemeldung – festhielten. Erstens hat jede Batterie ihren «Wohlfühlbereich». Der schwankt von Akku zu Akku, aber meist sind 20 bis 80 Prozent Kapazität der schonende Bereich. Lädt man immer auf 100 Prozent, ist das an der langsameren Wallbox in Ordnung; idealerweise Ladevorgang so einstellen, dass der Akku erst pünktlich zur Abfahrt voll ist. Meiden sollte man Schnellladen auf 100 Prozent: Am Schnelllader lieber bis 80 Prozent, das spart zudem auch Zeit. Denn maximal schnell lädt der Akku nur in einem relativ schmalen Kapazitätsfenster: Die letzten 20 Prozent dauern länger, weil sie den Akku stressen. Zweitens sollte man die schädliche sogenannte Tiefentladung unter 15 oder gar fünf Prozent meiden. Drittens ist es zwar problemlos, zum Beispiel von 30 auf 60 Prozent zu laden, aber dennoch sollte man nicht zu oft kurz nur fünf Prozent oder so nachladen: Jedes Laden startet einen neuen Ladezyklus, und deren Zahl ist laut TCS meistens auf 1000 bis 1500 pro Batterie begrenzt.