Kantonsschule Seetal: Formaldehyd-Alarm an der Kanti – jetzt brauchts Luftreinigungsgeräte

1 / 11 An der Kantonsschule Seetal in Baldegg sind erhöhte Formaldehyd-Werte gemessen worden. Kanton Luzern Aus diesem Grund wurden Luftreiniger installiert, um eine bessere Luftqualität für Schüler und Schulpersonal zu gewährleisten. Flickr Eine hohe Formaldehydkonzentration in geschlossenen Räumen kann zu Reizungen der Augen und der Schleimhäute der Atemwege sowie zu Symptomen wie Kopfschmerzen und allgemeinem Unwohlsein führen. Pexels

Darum gehts An der Kanti Seetal ist der Schadstoff Formaldehyd in erhöhter Konzentration gemessen worden.

Der Schadstoff kann in höherer Konzentration die Schleimhäute reizen. Auch Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unwohlsein können auftreten.

Der Kanton setzt nun in den Innenräumen Luftreinigungsgeräte ein, bis diese saniert werden.

Nach Angaben des Kantons meldeten weder Schüler noch Schulpersonal oder Lehrpersonen unangenehme Symptome infolge der Formaldehydkonzentration.

Die Kantonsschule Seetal in Baldegg muss saniert werden: Die Schulräume sind «mit wenigen Ausnahmen 40 Jahre und älter», teilte der Kanton Luzern am Mittwoch mit. Wegen der anstehenden Sanierung hat der Kanton die Schadstoffbelastung in der Raumluft gemessen. «Die Resultate zeigten zu hohe Formaldehydwerte. Die Messungen fanden in Räumen statt, die für mehrere Stunden nicht gelüftet wurden. Im regulären Schulbetrieb liegt die Schadstoffkonzentration deutlich tiefer», teilte der Kanton mit.

Die Schadstoffe befinden sich in Materialien

Bei der ersten Messungen wurden Räume stichprobenartig untersucht. «In der Musikschule, im Südbau und im Wohnheim wurden Werte über dem vom BAG empfohlenen Wert von 125 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft festgestellt», sagt Philipp Breit, Mitarbeiter der Kommunikationsabteilung des Kantons Luzern. Aufgrund dieser Stichprobenmessungen wurden weitere Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse jedoch noch nicht vorliegen. Es sei daher schwierig, genau zu sagen, wie viele und welche Umgebungen betroffen sind.

«In den Schulzimmern lag der höchste Wert bei 185 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft», so Breit weiter. Er weist aber darauf hin, dass dieser Wert erst ermittelt wurde, nachdem der betreffende Raum einige Zeit nicht gelüftet worden war. «Das Problem ist, dass die Schadstoffe sich in Materialien befinden. Ob ein Zimmer betroffen ist oder nicht, hängt vom Ausbau und dem Mobiliar der einzelnen Zimmer ab und diese sind sehr unterschiedlich.

Reizung der Augen und der Schleimhäute der Atemwege

Formaldehyd ist ein Stoff, der in der Produktion von Spanplatten und anderen verleimten Werkbaustoffen sowie in Farben eingesetzt wurde. Er kommt auch in geringen Mengen in Holz vor. Beim Einatmen von Formaldehyd in geschlossenen Räumen, wo die Konzentration am höchsten ist, werden die Schleimhäute der Atemwege und Augen gereizt. Hält die Reizung an, können auch Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Unwohlsein auftreten.

Nach Angaben von Breit wurden jedoch weder von Schülern noch von Lehrern oder Schulpersonal Symptome gemeldet. «Es wurden aber Luftreiniger mit Aktivkohlefilter als Sofortmassnahme in den betroffenen Klassenräumen installiert.» Diese sollen sicherstellen, dass von nun an eine gute Raumluftqualität gewährleistet werden kann. «Zusätzlich finden in den nächsten Tagen noch Kontrollmessungen statt, um den Nutzen der Raumluftreiniger zu belegen», sagt Breit abschliessend.